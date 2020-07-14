На Донеччині послабили карантинні обмеження

Розважальним закладам, кафе та ресторанам дозволили працювати з 7-ї до 23-ї години

Розважальним закладам, кафе та ресторанам дозволили працювати з 7-ї до 23-ї години

Таке рішення було прийняте членами обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Про це пише Regionews з посиланням на Донецьку ОДА.

Відтепер розважальним закладам і суб'єктам господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо) дозволено працювати з 7-ї до 23-ї години.

При цьому не обмежується можливість надавати вночі послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Забороняється робота після 23-ї та до 7-ї години ранку закладів культури, крім кінотеатрів.

Наразі на території Донецької області залишається в дії адаптивний карантин.

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