На Донбасі загинули двоє українських військових

13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню

13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню

Фото: Штаб ООС

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська провокував українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Пищевика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю неподалік Кам’янки і Славного, а по оборонцях Водяного відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ біля села Славне Мар’їнського району, на Донеччині, загинув 32 – річний солдат 79-ї ОДШБр Євген Чумаченко з Одеської області.

Інший боєць загинув у селищі Жованка Донецької області. Боєць 137-го батальйону Морської піхоти підірвався на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання. Його імені поки що не називають.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 13 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 13 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби сталося чергове загострення на Донбасі: 16 обстрілів за добу, шестеро поранених.