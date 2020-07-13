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На Херсонщині просять РНБО посилити заходи безпеки на півдні України
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13 липня 2020, 12:56 14

На Херсонщині просять РНБО посилити заходи безпеки на півдні України

13 липня 2020, 12:56 14
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв звернувся до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією провести засідання щодо посилення комплексу заходів на півдні України.

Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua, повідомляє RegioNews.

"Я звернувся до апарату Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією провести окреме закрите засідання РНБО, присвячене комплексу заходів на півдні України з посилення спроможностей Збройних Сил і можливим викликам, які несуть з собою, в тому числі, ті кліматичні зміни, які сьогодні ставлять під загрозу виживання півночі Криму через відсутність дніпровської води", - заначив Юрій Гусєв.

Він додав, що знаходиться у постійному контакті з Міноборони, Генштабом, з оперативним командуванням "Південь”.

Разом напрацьовуємо пропозиції, які потрібні сьогодні для нарощення спроможностей і посилення сил і засобів на півдні України. Хочу підкреслити, що сьогоднішня українська армія, ЗСУ сильно відрізняються від Збройних сил зразка 2014 року", - розповів керівник Херсонської ОДА.

За його словами, тимчасово окуповані території обов’язково буде повернуто під контроль Україні.

Крім того, він повідомив, що восени заплановані спільні з естонцями навчання в межах посилення територіальної оборони.

Нагадаємо, у Херсоні найвищі рейтинги перед виборами у колишнього мера Володимира Сальдо.

РФ Херсонська ОДА окупанти Херсон оборона
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