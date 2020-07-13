На Донбассе погибли двое украинских военных

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: Штаб ООС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитниках Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ возле села Славное Марьинского района на Донетчине, погиб 32 – летний солдат 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко из Одесской области.

Другой боец погиб в поселке Жованка Донецкой области. Боец 137-го батальона Морской пехоты подорвался на взрывном устройстве во время выполнения боевого задания. Его имени пока не называют.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 13 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 13 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки произошло очередное обострение на Донбассе: 16 обстрелов за сутки, шестеро раненых.