На Донбассе погибли двое украинских военных
Враг продолжает пренебрегать требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из минометов калибра 120 мм возле Луганского и Крымского, а неподалеку Майорска провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли наши опорные пункты из минометов калибра 82 мм вблизи Пищевика и Авдеевки. Также противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку Каменки и Славного, а по защитниках Водяного открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ возле села Славное Марьинского района на Донетчине, погиб 32 – летний солдат 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко из Одесской области.
Другой боец погиб в поселке Жованка Донецкой области. Боец 137-го батальона Морской пехоты подорвался на взрывном устройстве во время выполнения боевого задания. Его имени пока не называют.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 13 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 13 июля 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки произошло очередное обострение на Донбассе: 16 обстрелов за сутки, шестеро раненых.