Загострення на Донбасі: 16 обстрілів за добу, шестеро поранених

Поранених бійців доставили в медичні установи

Поранених бійців доставили в медичні установи

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу на Донбасі незаконні військові угруповання РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців збройних сил отримали поранення, ще один воїн — бойове травмування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти використовували заборонені Мінськими домовленостями озброєння починаючи з артилерійських систем 152 та 122 калібру, 120 і 82 мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Загарбники обстріляли українських воїнів поблизу населеного пункту Хутір Вольний, Орехово, Луганське, а також біля Авдіївки, Мар'їнки, Кам'янки, Водяного, і Новосіловки Другої. Також бойовики цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці.

Для придушення вогневих засобів противника наші захисники оперативно застосували штатне озброєння і чітко дали зрозуміти окупантам, що їх злочинна активність не залишиться безкарною. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів і не менше 8 поранили", — повідомили в штабі.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік Кам'янки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували в штабі.

Нагадаємо, днями раніше зафіксували один обстріл - бойовики обстріляли Водяне.