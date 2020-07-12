В Україні планують створити безкоштовні курси української мови
Сприяти масовому вивченню державної мови закликали навчальні заклади та органи місцевого самоврядування
Сприяти масовому вивченню державної мови закликали навчальні заклади та органи місцевого самоврядування
В офісі Уповноваженого із захисту державної мови планують створити курси з вивчення української мови за рахунок коштів державного бюджету.
Про це повідомив новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".
Йдеться про масовість запровадження таких курсів.
Я думаю, що тут якраз ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування", — сказав мовний омбудсмен.
Нагадаємо, уряд затвердив на посаду мовного омбудсмена Тараса Креміня на своєму засіданні 8 липня за підсумками проведення рейтингового голосування.
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