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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 13:39 3

В Україні планують створити безкоштовні курси української мови

12 липня 2020, 13:39 3
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Сприяти масовому вивченню державної мови закликали навчальні заклади та органи місцевого самоврядування
Сприяти масовому вивченню державної мови закликали навчальні заклади та органи місцевого самоврядування
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В офісі Уповноваженого із захисту державної мови планують створити курси з вивчення української мови за рахунок коштів державного бюджету.

Про це повідомив новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Йдеться про масовість запровадження таких курсів.

Я думаю, що тут якраз ініціатива могла б лежати як на навчальних закладах, так і на органах місцевого самоврядування", — сказав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, уряд затвердив на посаду мовного омбудсмена Тараса Креміня на своєму засіданні 8 липня за підсумками проведення рейтингового голосування.

українська мова Україна Омбудсмен бюджет школа
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