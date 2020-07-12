Зведення ООС: одинадцять обстрілів, п`ятеро поранених

Ворог нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння

Ворог нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння

Фото: Штаб ООС

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь зі 152-х мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по оборонцях Оріхового та Кримського, ворог здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-ти мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки.

Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Окрім того, з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наших захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу медиків.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 12 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 12 липня 2020 р.

Нагадаємо, вранці в штабі ООС повідомляли про сім обстрілів і двох поранених.