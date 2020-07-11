В зоні ООС бойовики обстріляли Водяне із забороненого озброєння

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Обстріл відбувся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Загарбники на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі 17 обстрілів, один військовий загинув, троє поранені.