В зоні ООС бойовики обстріляли Водяне із забороненого озброєння
11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Обстріл відбувся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Загарбники на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного.
Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші", - йдеться в повідомленні.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі 17 обстрілів, один військовий загинув, троє поранені.