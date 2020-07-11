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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 18:03 1

В зоні ООС бойовики обстріляли Водяне із забороненого озброєння

11 липня 2020, 18:03 1
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Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові
Фото: flickr
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11 липня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Обстріл відбувся у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Загарбники на світанку вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм на підступах до Водяного.

Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі 17 обстрілів, один військовий загинув, троє поранені.

ООС війна АТО обстріл штаб
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