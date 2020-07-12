Сводка ООС: одиннадцать обстрелов, пятеро раненых

Враг пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения

Враг пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения

Фото: Штаб ООС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из 152-мм артиллерийских систем близ Новотошковского, а по защитниках Орехового и Крымского, враг осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Свободный.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки.

Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксировано в районе Опытного. Возле этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших защитников неподалеку Марьинки и Каменки.

За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставлено в лечебные учреждения и предоставлено неотложную помощь медиков.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 12 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Напомним, утром в штабе ООС сообщали о семь обстрелов и двух раненых.