Лісові пожежі на Луганщині: що відомо

Загрози для населених пунктів немає

Загрози для населених пунктів немає

Фото: ДСНС

У Луганській області, не дивлячись на триваючі лісові пожежі, відсутня загроза для насленных пунктів та їх жителів.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив глава ДСНС Микола Чечоткін.

"У зв'язку з тим, що був дуже сильний вітер, 25 м/с і він різко змінював напрямок, пожежа почала поширюватися хаотично і у непрогнозованих напрямках. Основні наші зусилля були зосереджені на гасінні лісової пожежі, але через сильні пориви вітру пожежа перекинулася на населений пункт. Оцінивши ситуацію, ми залучили техніку з інших регіонів", - розповів глава ДСНС.

За його словами, зараз в області лише від ДСНС працює 113 одиниць техніки і понад 500 чоловік особового складу. Також працюють підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та інженерна техніка Збройних сил України, яка здійснює пробивання мінералізованих смуг.

На сьогоднішній день загроза для населених пунктів відсутня, працює пожежна авіація. Думаю, ми зі своїми завданнями впораємося найближчим часом", - зазначив Чечоткін.

Рішення про запуск авіації прийняв президент Володимир Зеленський під час візиту в область. Рішення використовувати авіацію для гасіння лісових пожеж було прийнято, незважаючи на те, що позиція бойовиків про припинення вогню залишається невизначеною, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння щодо гасіння пожежі. Президент зараз прийняв рішення щодо використання авіації. Авіація вже в повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість контактної лінії і відсутність у нас розуміння з боку окупаційної влади", - сказав міністр.

У той же час, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Остаточна причина буде встановлена тільки після проведення комплексу необхідних експертиз.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, основне завдання зараз - врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства.

Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, які посилено патрулюють ці райони", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запевнив, що уряд виділить кошти для компенсацій постраждалим в результаті масштабних лісових пожеж у Луганській області.

Крім того, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.