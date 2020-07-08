Уряд виділить кошти постраждалим у пожежі на Луганщині - Зеленський

Сума компенсацій може становити 50 млн гривень

Сума компенсацій може становити 50 млн гривень

Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що уряд виділить кошти для компенсацій постраждалим внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області.

Про це повідомляє Офіс президента у Facebook, передає RegioNews.

Те, що зараз почув, пропозицію з приводу того, щоб дуже швидко перерахувати 50 млн гривень, вони є у Кабміну, щоб допомогти людям", - зауважив президент.

"Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім, для того, щоб можна було купити власне житло... Ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки через цю ситуацію... Окрема сума буде на загиблих", - повідомив Зеленський.

Відмітимо, що Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі. Де він заслухав доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації надзвичайної ситуації.

Також на місце події прибули секретар РНБО, глави МВС, ДСНС і Національної поліції.

Раніше повідомлялось, що голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.