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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 21:54 4

На Зеленського склали два протоколи через декларацію, його чекає суд

07 липня 2020, 21:54 4
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За фактом неподання президентом України Володимиром Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Голова НАЗК склав два адміністративних протоколи.

Про це у Facebook повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає RegioNews.

Справа стосується неподання президентом повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП у 2019 році.

7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні матеріали будуть передані до суду.

Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Незважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України", - додали в НАЗК.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що порушив антикорупційне законодавство, у 2019 році він здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої позики, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Він мав повідомити про це НАЗК, однак цього не зробив.

суд Володимир Зеленський НАЗК декларацїї корупція
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