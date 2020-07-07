На Зеленського склали два протоколи через декларацію, його чекає суд
За фактом неподання президентом України Володимиром Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Голова НАЗК склав два адміністративних протоколи.
Про це у Facebook повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає RegioNews.
Справа стосується неподання президентом повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП у 2019 році.
7 липня Голова НАЗК Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідні матеріали будуть передані до суду.
Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Незважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України", - додали в НАЗК.
Нагадаємо, Зеленський зізнався, що порушив антикорупційне законодавство, у 2019 році він здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої позики, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Він мав повідомити про це НАЗК, однак цього не зробив.