Під КСУ відбувається пікет проти втручання в закон про мову

Депутати Івано-Франківської міської ради влаштували акцію на підтримку мовного закону

Депутати Івано-Франківської міської ради влаштували акцію на підтримку мовного закону

Фото: Укрінформ

Під стінами Конституційного Суду України, де триває розгляд конституційності "мовного" закону", зібрались депутати Івано-Франківської міської ради, які вважають, що влада не повинна "маніпулювати державницькими символами і цінностями".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми вважаємо, що українська мова має бути державною і ні суд, ні президент, ніхто при владі не повинен маніпулювати державницькими символами і цінностями", - сказав депутат Івано-Франківської міськради Володимир Олійник.

Люди тримають плакати з написами "Українська - єдина державна мова", "Коли вмирає мова-вмирає нація".

Нагадаємо, 7 липня Велика палата КСУ розгляне справу за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704–VIII".

Як зазначають автори клопотання, цей закон не відповідає низці приписів Основного закону, "оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками".

На переконання нардепів, документ порушує конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

Раніше повідомлялось, що у столиці України в День Конституції відбулося два мітинги: на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти виступали проти втручання в закон про мову. У той же час, на самому Майдані Незалежності пройшов марш проти політичних репресій у Білорусі.