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05 липня 2020, 14:00

В Україні заборонили вивіз донорської крові

05 липня 2020, 14:00
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Сьогодні набув чинності відповідний закон
Сьогодні набув чинності відповідний закон
Фото з відкритих джерел
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Закон спростив діючу процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати тільки після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.

Вчора документ був оприлюднений у газеті "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем опублікування, пише RegioNews.

Документ передбачає:

  • дозвіл ввезення вакцини для військовослужбовців і цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації;
  • спрощення ввезення в Україну наркотичних і психотропних лікарських засобів, яких потребують важкохворі;
  • заборона вивезення стратегічного ресурсу - донорської крові та її компонентів.

Вивезення крові дозволяється у виняткових випадках, коли уряд приймає рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медичні заклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров'ю.

Нагадаємо, вчора набув чинності закон про закон про заборону банкам штрафувати за прострочення кредитів.

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