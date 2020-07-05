В Україні заборонили вивіз донорської крові

Сьогодні набув чинності відповідний закон

Сьогодні набув чинності відповідний закон

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Закон спростив діючу процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати тільки після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.

Вчора документ був оприлюднений у газеті "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем опублікування, пише RegioNews.

Документ передбачає:

дозвіл ввезення вакцини для військовослужбовців і цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації;

спрощення ввезення в Україну наркотичних і психотропних лікарських засобів, яких потребують важкохворі;

заборона вивезення стратегічного ресурсу - донорської крові та її компонентів.

Вивезення крові дозволяється у виняткових випадках, коли уряд приймає рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медичні заклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров'ю.

Нагадаємо, вчора набув чинності закон про закон про заборону банкам штрафувати за прострочення кредитів.