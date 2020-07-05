В Україні заборонили вивіз донорської крові
Сьогодні набув чинності відповідний закон
Сьогодні набув чинності відповідний закон
Закон спростив діючу процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати тільки після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.
Вчора документ був оприлюднений у газеті "Голос України" і набув чинності з дня, наступного за днем опублікування, пише RegioNews.
Документ передбачає:
- дозвіл ввезення вакцини для військовослужбовців і цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації;
- спрощення ввезення в Україну наркотичних і психотропних лікарських засобів, яких потребують важкохворі;
- заборона вивезення стратегічного ресурсу - донорської крові та її компонентів.
Вивезення крові дозволяється у виняткових випадках, коли уряд приймає рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медичні заклади повністю забезпечені плазмою і донорською кров'ю.
Нагадаємо, вчора набув чинності закон про закон про заборону банкам штрафувати за прострочення кредитів.
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