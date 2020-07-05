10:50  05 июля
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 823 новых случаев
12:20  05 июля
Паводки на Западной Украине: подтопленными все еще остаются 7 населенных пунктов
10:10  05 июля
Ситуация на Донбассе: ВСУ уничтожили троих боевиков
UA | RU
UA | RU
05 июля 2020, 14:00

В Украине запретили вывоз донорской крови

05 июля 2020, 14:00
Читайте також українською мовою
Сегодня вступил в силу соответствующий закон
Сегодня вступил в силу соответствующий закон
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Вчера документ был обнародован в газете "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, пишет RegioNews.

Документ предусматривает:

  • разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;
  • упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;
  • запрет вывоза стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.

Вывоз крови разрешается в исключительных случаях, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, вчера вступил в силу закон о закон о запрете банкам штрафовать за просрочку кредитов.

закон донор лекарства экспорт запрет кровь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Закон о запрете банкам штрафовать за просрочку кредитов вступил в силу
04 июля 2020, 11:24
Президент отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
03 июля 2020, 09:31
В столице разоблачили масштабную схему сбыта фальшивых лекарств
02 июля 2020, 18:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »