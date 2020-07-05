В Украине запретили вывоз донорской крови

Сегодня вступил в силу соответствующий закон

Сегодня вступил в силу соответствующий закон

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Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Вчера документ был обнародован в газете "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования, пишет RegioNews.

Документ предусматривает:

разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

запрет вывоза стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.

Вывоз крови разрешается в исключительных случаях, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, вчера вступил в силу закон о закон о запрете банкам штрафовать за просрочку кредитов.