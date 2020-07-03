Президент скасував кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді

Закон про введення кримінальної відповідальності був підписаний ще в 2018 році

Закон про введення кримінальної відповідальності був підписаний ще в 2018 році

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію на порталі Верховної Ради.

Мова йде про законопроєкт №3314 - він був підтриманий народними депутатами ще 17 червня.

Законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність для водіїв, ухвалили ще в листопаді 2018 року. Набрати чинності він повинен з січня 2020 року. Проте пізніше нардепи вирішили відтермінувати дію закону до 1 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня за водіння в нетверезому стані в Україні передбачена кримінальна відповідальність, також зросли штрафи за цей злочин.