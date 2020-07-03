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03 липня 2020, 15:30 6

Збитків на 8 млн: на Волині сталася масова загибель риби

03 липня 2020, 15:30 6
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Попередня причина — брудна вода
Попередня причина — брудна вода
Фото: Facebook Андрія Мальованого
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На Волині сталася НП: у річці Стир зафіксована масова загибель риби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого.

За його словами, попередня причина — брудна вода.

Повідомляється, що 25 червня інспектори ДЕІ здійснили перевірку русла річки Стир на ділянці від села Липляны до села Княгининок. В результаті на площі 177 500 кв м була виявлена мертва риба.

Сума збитку за знищену рибу становить 653 276 гривень, а за втрату її потомства — 7 636 860 гривень", - написав голова Держекоінспекції.

Він додав, що отриманий від Держспоживслужби звіт свідчить про те, що патологічного матеріалу збудників екто - і ендопаразитів у водоймі немає. У той же час на зябрах мертвих рибин виявили густий брудно-сірий слиз. Інспектори вважають, що риба загинула через забруднення води.

Мальований зазначив, що відділ інструментально-лабораторного контролю ДЕІ взяв зразки води на дослідження.

Про результати повідомлю на своїй сторінці. Якщо якість води не буде в нормі, то інспекція нарахує додаткові збитки", - резюмував він.

Понад 8 мільйонів нараховано збитків через загибель риби у річці Стир. Попередньо встановлена причина – брудна вода....

Опубліковано Андрій Мальований П'ятниця, 3 липня 2020 р.

Раніше ми повідомляли, що в Чернівецькій області підраховують збитки від паводків. За словами голови ОДА, попередньо збиток становить 1,3 млрд грн, але остаточна сума поки не відома.

екологія Буковина річка повінь збитки
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