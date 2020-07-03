Убытков на 8 млн: на Волыни произошла массовая гибель рыбы

Предварительная причина — грязная вода

Предварительная причина — грязная вода

Фото: Facebook Андрея Малеваного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.

По его словам, предварительная причина — грязная вода.

Сообщается, что 25 июня инспекторы ГЭИ осуществили проверку русла реки Стырь на участке от села Липляны в село Княгининок. В результате на площади 177 500 кв м была обнаружена мертвая рыба.

Сумма ущерба за уничтоженную рыбу составляет 653 276 гривен, а за потерю ее потомства — 7 636 860 гривен", - написал глава Госэкоинспекции.

Он добавил, что полученный от Госпотребслужбы отчет свидетельствует о том, что патологического материала возбудителей экто- и эндопаразитов в водоеме нет. В то же время на жабрах мертвых рыб обнаружили густую грязно-серую слизь. Инспекторы считают, что рыба погибла из-за загрязнения воды.

Малеваный отметил, что отдел инструментально-лабораторного контроля ГЭИ взял образцы воды на исследование.

О результатах сообщу на своей странице. Если качество воды будет не в норме, то инспекция начислит дополнительные убытки", - резюмировал он.

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