У Миколаївській області другий день триває масштабна пожежа на сміттєзвалищі

Пожежі на даному об’єкті мають систематичний характер

Пожежі на даному об’єкті мають систематичний характер

Фото: ДСНС

На полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у Миколаївській області вже другий день триває масштабна пожежа.

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло 1 липня, станом на 19:00 того ж дня рятувальникам вдалося приборкати вогонь на території в тисячу квадратних метрів.

Однак ліквідація досі триває. Залишилися тліючі осередки та ділянки з відкритим горінням", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на звалищі, тому пожежі тут трапляються систематично.

Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже на власних подвір’ях люди не можуть нормально дихати через задушливий їдкий дим", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів.