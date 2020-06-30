Частину Одеси затопило через потужну зливу, а в області помітили смерч

Деякі вулиці міста зазнали серйозних підтоплень

Деякі вулиці міста зазнали серйозних підтоплень

Фото: Думская

30 червня в Одесі випав сильний дощ, який підтопив вулиці та заблокував дороги.

Фото та відео негоди люди оприлюднюють у соцмережах, передає RegioNews.

Також відомо, що потужна злива зупинила декілька десятків одеських трамваїв, а на Колонтаївській вулиці на проїжджу частину впало дерево. Це призвело до зупинки руху трамвайного маршруту №5.

Крім того, підтоплення на Балківській вулиці і Хаджибейській дорозі заблокували роботу трамвайних маршрутів №15, 20, 22. Інтенсивність зливи у районах Одеси була різною: десь обійшлося лише сильним дощем, десь випав град, а подекуди сильно гриміло.

Також на озеро перетворилася Митна площа в Одесі, підтопило і вулицю Приморську.

А ось в Саратському районі Одеської області місцеві жителі стали очевидцями смерчу. Жертв та постраждалих немає, відео зняли очевидці.

Нагадаємо, на західній Україні підтопленими залишаються 147 будинків, у чотирьох областях зруйновано понад 150 км доріг.