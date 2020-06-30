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30 червня 2020, 09:32 3

На західній Україні підтопленими залишаються 147 будинків - ДСНС

30 червня 2020, 09:32 3
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У чотирьох областях зруйновано понад 150 км доріг
У чотирьох областях зруйновано понад 150 км доріг
Фото: ДСНС
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В Україні на території західних областей: Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська і Тернопільська тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку (відкачування води, розчищення автодоріг і русел річок, доставка продуктів харчування населенню).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує RegioNews.

Рятувальники від початку доби відкачали понад 48 тис. м куб. води та розчистили 0,22 км автодоріг. Також вони доставили для населення 1 300 кг продуктів харчування.

В 19 населених пунктах Івано-Франківська (3), Чернівецька (11), Львівська (2), Тернопільська (3) підтоплено 147 будинків; один об'єкт соціальної та побутової сфери; затоплено 545 підвалів; 982 присадибні ділянки; зруйновано 150,5 км автодоріг; 95 мостів; пошкоджено 551 км автодоріг і 214 мостів", - йдеться у повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків негоди було залучено 542 осіб та 224 одиниці техніки.

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 35 населених пунктів у двох областях. Через дощі та сильні пориви вітру у двох областях спрацювали системи захисту ліній електропередач, які знеструмили 35 населених пунктів. Зокрема, у Закарпатській - 31 та у Волинській - 4.

Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

негода рятувальники ДСНС Будинок дороги
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