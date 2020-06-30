У Рівненській та Волинській областях відновили рух приміських поїздів

Заплановано курсування 10 приміських поїздів в обох регіонах

Заплановано курсування 10 приміських поїздів в обох регіонах

Фото: flickr

Про це повідомляє пресслужба "Укразалізниці", передає RegioNews.

Таке рішення було прийняте на основі дозволу регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

Із 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди:

№6092/6091 Рiвне — Львів;

№6096/6095 Львів — Рівне;

№6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів;

№6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне;

№6302 Іваничі — Ковель;

№6307 Ковель — Іваничі;

№6341/6342 Сарни — Здолбунiв;

№6335/6336 Здолбунiв — Сарни;

№6319/6321 Сарни — Рафалівка,Чорторийськ — Ковель;

№6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів дотримуватись усіх санітарних норм, а також нагадали, що діють обмеження щодо кількості пасажирів.

Перевезення по Рівненській області в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раныше "Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів на Прикарпатті.