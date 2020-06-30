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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 12:10 2

У Рівненській та Волинській областях відновили рух приміських поїздів

30 червня 2020, 12:10 2
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Заплановано курсування 10 приміських поїздів в обох регіонах
Заплановано курсування 10 приміських поїздів в обох регіонах
Фото: flickr
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30 червня "Укрзалізниця" частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. 

Про це повідомляє пресслужба "Укразалізниці", передає RegioNews.

Таке рішення було прийняте на основі дозволу регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

Із 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди:

№6092/6091 Рiвне — Львів;
№6096/6095 Львів — Рівне;
№6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів;
№6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне;
№6302 Іваничі — Ковель;
№6307 Ковель — Іваничі;
№6341/6342 Сарни — Здолбунiв;
№6335/6336 Здолбунiв — Сарни;
№6319/6321 Сарни — Рафалівка,Чорторийськ — Ковель;
№6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів дотримуватись усіх санітарних норм, а також нагадали, що діють обмеження щодо кількості пасажирів.

Перевезення по Рівненській області в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раныше "Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів на Прикарпатті.

Рівне Волинь електричка Укрзализныця
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