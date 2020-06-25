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25 червня 2020, 15:51 3

"Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів на Прикарпатті

25 червня 2020, 15:51 3
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Майстри колії ремонтують ділянки дороги, які постраждали від повеней
Фото: Укрзалізниця
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Сьогодні залізничники закінчать роботи з відновлення закритих через негоду дільниць та запустять перші приміські поїзди. Зокрема, о 20:16 вирушить у рейс поїзд Коломия — Снятин. Завтра відновить курсування поїзд Івано-Франківськ — Ворохта.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці"

Упродовж кількох днів колійники "Укрзалізниці" проводять активні відновлювальні роботи на дільницях колії, які були закриті внаслідок масштабних паводків на Прикарпатті. Загалом було зафіксовано пошкодження 14 дільниць інфраструктури. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях.

Наразі відновлювальні роботи завершено на перегонах Делятин — Яремче, Яремче — Микуличин, Долина — Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин — Ворохта, Бурштин — Галич, Калуш — Бондарів та Заболотів — Видинів.

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00. Також колійні працівники проводять позапланові огляди та обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

Раніше повідомлялося, що через паводки на Прикарпатті "Укрзалізниця" тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів. Так, з 24 червня не курсують 4 приміські поїзди: Коломия — Снятин, Снятин — Коломия, Ворохта — Івано-Франківськ та Івано-Франківськ — Ворохта. Також з 25 червня "Укрзалізниця" відмінила курсування трьох поїздів: Снятин — Коломия, Коломия — Снятин, Ворохта — Івано-Франківськ.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки. Оголошено третій рівень небезпеки.

Укрзализныця поїзд Івано-Франківськ Прикарпаття Повінь електричка
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