ДСНС попереджає про нове підвищення води в річках Західної України

Можливе різке підтопленні населених пунктів та утворення селевих потоків

Можливе різке підтопленні населених пунктів та утворення селевих потоків

Фото: ДСНС

Ввечері 29 червня і вночі 30 червня у Закарпатській області очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники попереджають, що в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися швидке пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок.

Також буде формуватися значний мiсцевий та схиловий стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах. Крім того, будуть утворюватися локальні селеві потоки та зсуви перезволоженого ґрунту.

Увечері 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.