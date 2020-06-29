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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 17:05 4

ДСНС попереджає про нове підвищення води в річках Західної України

29 червня 2020, 17:05 4
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Можливе різке підтопленні населених пунктів та утворення селевих потоків
Можливе різке підтопленні населених пунктів та утворення селевих потоків
Фото: ДСНС
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Ввечері 29 червня і вночі 30 червня у Закарпатській області очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники попереджають, що в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися швидке пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок.

Також буде формуватися значний мiсцевий та схиловий стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах. Крім того, будуть утворюватися локальні селеві потоки та зсуви перезволоженого ґрунту.

Увечері 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті паводків на Прикарпатті підтоплено понад 7 тисяч будинків, зруйновані 1196 кілометрів доріг.

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