ГСЧС предупреждает о новом повышении воды в реках Западной Украины

Возможно резкое подтоплении населенных пунктов и образование селевых потоков

Возможно резкое подтоплении населенных пунктов и образование селевых потоков

Фото: ГСЧС

Вечером 29 июня и ночью 30 июня во Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Спасатели предупреждают, что в местах прохождения сильных ливней будет происходить быстрое повышение уровней воды на 0.5-1.0 м на малых водотоках и в верховьях рек.

Также будет формироваться значительный местный и склонный сток с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Кроме того, будут образовываться локальные селевые потоки и оползни переувлажненной почвы.

Вечером 29 и в течение 30 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,3 - 1,3 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.