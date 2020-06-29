На Львовщине ливень подтопил четыре санатория и разрушил дорогу

Минувшим вечером в области снова прошли сильные дожди

Минувшим вечером в области снова прошли сильные дожди

Фото: ГСЧС

В курортном городе Моршин Львовской области дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г.. Моршин в результате прохождения грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части г.. Моршин. Они откачали 142 куб.м воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов.

Во Дворце культуры и одной из гостиниц уровень воды упал самостоятельно.

Также во Львовской области из-за непогоды была разрушена дорога Сходница - Орив. Со стороны села Орив, вблизи горы Цюхив Дил произошли оползни, дорога перестала быть проезжей.

Спасатели предупреждают, что передвигаться ней опасно.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.