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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 14:47 3

На Львовщине ливень подтопил четыре санатория и разрушил дорогу

29 июня 2020, 14:47 3
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Фото: ГСЧС
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В курортном городе Моршин Львовской области дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г.. Моршин в результате прохождения грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели 9 государственной пожарно-спасательной части г.. Моршин. Они откачали 142 куб.м воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов.

Во Дворце культуры и одной из гостиниц уровень воды упал самостоятельно.

Также во Львовской области из-за непогоды была разрушена дорога Сходница - Орив. Со стороны села Орив, вблизи горы Цюхив Дил произошли оползни, дорога перестала быть проезжей.

Спасатели предупреждают, что передвигаться ней опасно.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.

дороги Львовщина ГСЧС Стихия Наводнение
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