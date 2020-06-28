На столичних Позняках нова біда: горіла житлова багатоповерхівка

Будинок знаходиться на тій же вулиці, що й потерпілий від вибуху тиждень тому

Будинок знаходиться на тій же вулиці, що й потерпілий від вибуху тиждень тому

Фото: facebook.com/Сергій Гришанін

У Києві на вулиці Крушильницькій, що знаходиться в мікрорайоні Позняки сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Даний будинок знаходиться неподалік від будинку, в якому стався вибух 21 червня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС. Як зазначили рятувальники, горів балкон на 12 поверсі. Жертв або постраждалих у результаті пожежі немає. Вогонь пошкодив внутрішню і зовнішню обробку декількох квартир. Через утеплювач, яким була обладнана зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням. Відзначається, що біля будинку лікарі "швидкої" дали заспокійливе мешканці квартири, що горіла. Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів. Загинуло 5 осіб.

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