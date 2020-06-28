В Україні за добу виявили понад 900 нових випадків коронавіруса

Всього з початку епідемії захворіли майже 43 тисячі осіб

Всього з початку епідемії захворіли майже 43 тисячі осіб

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Станом на 28 червня в Україні зафіксували 917 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.

З початку епідемії заразилися 42982 людини, а загальна кількість летальних випадків становить 1129 осіб (з них 19 тільки за останню добу).

Найбільшу кількість випадків зараження зафіксовано у Львівській області (понад 5000 осіб) і в Києві (4935 заражених). Далі йдуть Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1833 випадків;

Волинська область — 2228 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 479 випадків;

Житомирська область — 1396 випадків;

Закарпатська область — 2726 випадків;

Запорізька область — 568 випадків;

Івано-Франківська область — 2300 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

Київ — 4935 випадків;

Київська область — 2506 випадків;

Львівська область — 5177 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 436 випадків;

Одеська область — 1601 випадків;

Полтавська область — 310 випадків;

Рівненська область — 3568 випадків;

Сумська область — 295 випадків;

Тернопільська область — 1893 випадків;

Харківська область — 2082 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 791 випадок;

Чернівецька область — 4686 випадків;

Черкаська область — 642 випадку;

Чернігівська область — 526 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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