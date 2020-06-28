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28 червня 2020, 10:51 3

В Україні за добу виявили понад 900 нових випадків коронавіруса

28 червня 2020, 10:51 3
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Всього з початку епідемії захворіли майже 43 тисячі осіб
Всього з початку епідемії захворіли майже 43 тисячі осіб
pixabay.com
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Станом на 28 червня в Україні зафіксували 917 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.

З початку епідемії заразилися 42982 людини, а загальна кількість летальних випадків становить 1129 осіб (з них 19 тільки за останню добу).

Найбільшу кількість випадків зараження зафіксовано у Львівській області (понад 5000 осіб) і в Києві (4935 заражених). Далі йдуть Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1833 випадків;
  • Волинська область — 2228 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 479 випадків;
  • Житомирська область — 1396 випадків;
  • Закарпатська область — 2726 випадків;
  • Запорізька область — 568 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2300 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • Київ — 4935 випадків;
  • Київська область — 2506 випадків;
  • Львівська область — 5177 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 436 випадків;
  • Одеська область — 1601 випадків;
  • Полтавська область — 310 випадків;
  • Рівненська область — 3568 випадків;
  • Сумська область — 295 випадків;
  • Тернопільська область — 1893 випадків;
  • Харківська область — 2082 випадків;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 791 випадок;
  • Чернівецька область — 4686 випадків;
  • Черкаська область — 642 випадку;
  • Чернігівська область — 526 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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