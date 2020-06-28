В Україні за добу виявили понад 900 нових випадків коронавіруса
Всього з початку епідемії захворіли майже 43 тисячі осіб
Всього з початку епідемії захворіли майже 43 тисячі осіб
Станом на 28 червня в Україні зафіксували 917 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані РНБО.
З початку епідемії заразилися 42982 людини, а загальна кількість летальних випадків становить 1129 осіб (з них 19 тільки за останню добу).
Найбільшу кількість випадків зараження зафіксовано у Львівській області (понад 5000 осіб) і в Києві (4935 заражених). Далі йдуть Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1833 випадків;
- Волинська область — 2228 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 479 випадків;
- Житомирська область — 1396 випадків;
- Закарпатська область — 2726 випадків;
- Запорізька область — 568 випадків;
- Івано-Франківська область — 2300 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- Київ — 4935 випадків;
- Київська область — 2506 випадків;
- Львівська область — 5177 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 436 випадків;
- Одеська область — 1601 випадків;
- Полтавська область — 310 випадків;
- Рівненська область — 3568 випадків;
- Сумська область — 295 випадків;
- Тернопільська область — 1893 випадків;
- Харківська область — 2082 випадків;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 791 випадок;
- Чернівецька область — 4686 випадків;
- Черкаська область — 642 випадку;
- Чернігівська область — 526 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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