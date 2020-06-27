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27 червня 2020, 12:42 5

В 13 областях посилять карантин - Степанов

27 червня 2020, 12:42 5
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Посилення карантинних обмежень торкнеться громадського транспорту, спортзалов та дитсадків
Посилення карантинних обмежень торкнеться громадського транспорту, спортзалов та дитсадків
Фото: з відкритих джерел
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В 13 областях України можуть посилить карантинні обмеження через різке збільшення кількості нових випадків COVID-19 та брак ліжок у лікарнях.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

Головні санітарний лікарі 13 областей звернуться до комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо посилення карантинних заходів.

Критерії, які визначені у постанові - вони збільшені в 13 областях - це і західні області, це і Київ. Тому, буде відповідне подання від санітарних лікарів областей та на регіональній комісії ТЕБ та НС, які вже будуть приймати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - підкреслив Степанов.

За його словами, посилення карантинних заходів може стосуватися роботи міського транспорту, спортивних закладів, а також дошкільних та інших закладів, які є в країні.

Раніше повідомлялося, що найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 168 та в місті Києві - 140, а також у Рівненській області - 111 та Закарпатті - 93 людини.

коронавірус карантин пандемія Максим Степанов область
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