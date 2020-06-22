У Донецькій області відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке"

Пропуск громадян через КПВВ буде здійснюватися з 9:00 до 18:00

Пропуск громадян через КПВВ буде здійснюватися з 9:00 до 18:00

Фото: dpsu.gov.ua

Про це повідомили в пресслужбі Донецької ОДА, передає RegioNews.

Зараз машини перетинають пункт пропуску", - повідомили в ОДА.

За станом на 12:00 з тимчасово окупованої території через КПВВ "Новотроїцьке" прибуло 13 осіб, у тому числі двоє випускників шкіл для участі у ЗНО. На тимчасово окуповану територію прослідувало три людини.

Наголошується, що під час перетину лінії розмежування громадяни проходять безконтактний температурний скринінг. Також громадяни, крім тих, хто слідує для складання зовнішнього незалежного оцінювання, зобов'язані будуть пройти двотижневе самоізоляцію з допомогою програми "Дій вдома" або обсервацію.

Відомо, що бойовики продовжують досі блокувати роботу КПВВ "Маріїнка" в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що угрупування "ДНР" планує 22 червня відкрити пункт пропуску через лінію розмежування у Еленовке.