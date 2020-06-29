Наводнение на западе Украины: 70 населенных пунктов до сих пор подтоплены

Всего с начала паводка было подтоплено 14 456 домов

Всего с начала паводка было подтоплено 14 456 домов

Фото: ГСЧС

По состоянию на 29 июня в четырех областях Западной Украины остаются подтопленными 70 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях остаются подтопленными 550 домов, 1898 приусадебных участков, еще в 831 доме затоплены подвалы.

Кроме того, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Всего в результате непогоды погибли 3 человека, все в Ивано-Франковской области.

Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и отселены с начала работ - 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ - 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ - 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ - 25315 л)", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человек и 291 единиц техники.

Напомним, в результате паводков на Прикарпатье подтоплены более 7 тысяч домов, разрушены 1196 километров дорог.