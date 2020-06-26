Ткаченко: Фан-зони потрібно відкривати, але з обмеженнями

При організації фан-зон потрібно враховувати обов'язкову дистанцію між учасниками в 1,5 метра

При організації фан-зон потрібно враховувати обов'язкову дистанцію між учасниками в 1,5 метра

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що фан-зони потрібно відкривати, але з дотриманням певних обмежень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку міністра у Facebook.

Ткаченко зазначив, що вчора Кабінет міністрів зробив кілька важливих кроків для підтримки сфери культури і креативних індустрій, але є й представники установ культури, для яких обмеження досі не адаптовані.

Міністр підкреслив, що фан-зони відкривати потрібно при дотриманні всіх застережень МОЗ.

Обов'язок організаторів будь-яких масових заходів (культурних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) - забезпечити дистанції між учасниками в 1,5 метра. Це потрібно враховувати при організації фан-зон", - написав він.

Також на думку Ткаченка, так звана розсадка "шахматкою", яку використовують кінотеатри, може стати рішенням для всіх установ культури, де є стаціонарні місця для сидіння.

Тобто скасувати обмеження щодо дотримання 1,5 метрової дистанції. Зал кінотеатру — той самий партер театру чи концертної зали", - йдеться в повідомленні.

Вчора ми у Кабміні нікого декілька важливих кроків, щоб підтримати сферу культури та креативних індустрій. Заклади... Опубліковано Олександром Ткаченком П'ятниця, 26 червня 2020 р.

Нагадаємо, 25 червня в Києві почався черговий етап пом'якшення карантину, незважаючи на те, що за даними Міністерства охорони здоров'я столиця не входить до переліку регіонів, де можливе послаблення заходів.