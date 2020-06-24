Зеленський: З 1 липня Україна відновить деякі рейси з Туреччиною
За словами Зеленського, це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі
За словами Зеленського, це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі
Україна і Туреччина з 1 липня відновлять деякі рейси між країнами.
Про це повідомляється на сторінці президента Володимира Зеленського в Twitter, передає RegioNews.
"Згоден з Реджепом Тайіпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - підкреслив глава держави.
16 червня стало відомо, що міжнародний аеропорт "Київ" скасовує всі регулярні міжнародні авіарейси у зв'язку з продовженням карантину в столиці.
Також стало відомо, що незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.
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