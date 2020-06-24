Зеленський: З 1 липня Україна відновить деякі рейси з Туреччиною

За словами Зеленського, це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі

За словами Зеленського, це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі

Фото: Twitter Володимира Зеленського

Про це повідомляється на сторінці президента Володимира Зеленського в Twitter, передає RegioNews.



"Згоден з Реджепом Тайіпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - підкреслив глава держави.



16 червня стало відомо, що міжнародний аеропорт "Київ" скасовує всі регулярні міжнародні авіарейси у зв'язку з продовженням карантину в столиці.



Також стало відомо, що незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.