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24 червня 2020, 18:43 4

Зеленський: З 1 липня Україна відновить деякі рейси з Туреччиною

24 червня 2020, 18:43 4
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За словами Зеленського, це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі
За словами Зеленського, це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі
Фото: Twitter Володимира Зеленського
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Україна і Туреччина з 1 липня відновлять деякі рейси між країнами.

Про це повідомляється на сторінці президента Володимира Зеленського в Twitter, передає RegioNews.

"Згоден з Реджепом Тайіпом Ердоганом, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між Україною і Туреччиною на всіх напрямках, що становлять спільний інтерес", - підкреслив глава держави.

16 червня стало відомо, що міжнародний аеропорт "Київ" скасовує всі регулярні міжнародні авіарейси у зв'язку з продовженням карантину в столиці.

Також стало відомо, що незважаючи на відновлення роботи, аеропорт "Бориспіль" планує скоротити до кінця року 700 працівників з-за падіння доходів.

Україна Володимир Зеленський карантин авіарейси Туреччина
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