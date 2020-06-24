Зеленский: С 1 июля Украина возобновит некоторые рейсы с Турцией

По словам Зеленского, это даст толчок для восстановления туристической области

По словам Зеленского, это даст толчок для восстановления туристической области

Фото: Twitter Владимира Зеленского

Об этом сообщается на странице президента Владимира Зеленского в Twitter, передает RegioNews.



"Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - подчеркнул глава государства.



16 июня стало известно, что международный аэропорт "Киев" отменяет все регулярные международные авиарейсы в связи с продлением карантина в столице.



Также стало известно, что несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.