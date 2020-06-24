Зеленский: С 1 июля Украина возобновит некоторые рейсы с Турцией
По словам Зеленского, это даст толчок для восстановления туристической области
По словам Зеленского, это даст толчок для восстановления туристической области
Украина и Турция с 1 июля возобновят некоторые рейсы между странами.
Об этом сообщается на странице президента Владимира Зеленского в Twitter, передает RegioNews.
"Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - подчеркнул глава государства.
16 июня стало известно, что международный аэропорт "Киев" отменяет все регулярные международные авиарейсы в связи с продлением карантина в столице.
Также стало известно, что несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Дубинский и Ко: хранители севера
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова