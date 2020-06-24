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24 июня 2020, 18:43

Зеленский: С 1 июля Украина возобновит некоторые рейсы с Турцией

24 июня 2020, 18:43
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По словам Зеленского, это даст толчок для восстановления туристической области
По словам Зеленского, это даст толчок для восстановления туристической области
Фото: Twitter Владимира Зеленского
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Украина и Турция с 1 июля возобновят некоторые рейсы между странами.

Об этом сообщается на странице президента Владимира Зеленского в Twitter, передает RegioNews.

"Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - подчеркнул глава государства.

16 июня стало известно, что международный аэропорт "Киев" отменяет все регулярные международные авиарейсы в связи с продлением карантина в столице.

Также стало известно, что несмотря на возобновление работы, аэропорт "Борисполь" планирует сократить до конца года 700 работников из-за падения доходов.

Украина Владимир Зеленский карантин авиарейсы Турция
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