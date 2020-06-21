09:52  21 июня
В Украине от коронавируса умерло уже больше тысячи человек
10:14  21 июня
Сводка ООС: от начала суток один раненый, четыре обстрела
11:44  21 июня
Максим Степанов посетит Львовщину и Закарпатье
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 июня 2020, 11:29 3

Из-за непогоды без света в Украине остались почти 100 населенных пунктов

21 июня 2020, 11:29 3
Читайте також українською мовою
На Буковине из берегов вышла река Дерелуй, а на Ивано-Франковщине произошло два сдвига почвы
На Буковине из берегов вышла река Дерелуй, а на Ивано-Франковщине произошло два сдвига почвы
Фото: Галина Еремица Facebook
Читайте також
українською мовою

Из-за погоды почти 90 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения по состоянию на 7 утра 21 июня

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

По данным спасателей, из-за дождей и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач в 89 населенных пунктах в пяти областях:

  • Житомирской – 30
  • Волынской – 27
  • Черниговской – 18
  • Черновицкой – 7
  • Сумской – 7

Кроме того, накануне в результате сильных дождей и порывов ветра в пяти областях – Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой – в частности произошли заиления 10 дворов, 23 подвальных помещения и повреждены крыши двух зданий.

В Черновицкой области из берегов вышла река Дерелуй. В селе Большой Кучуров отсутствует транспортное сообщение, вода залила улицы села и подворья.

В Ивано-Франковской области на дорогах местного значения (Гринява-Голошино и Кохан-Перекрестное) произошли два оползня. Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС откачано 1,613 тысячи кубических метров воды. Всего к работам привлекалось 39 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении службы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится в Украине до 27 июня.

погода Черновцы Ивано-Франковск Буковина Прикарпатье ГСЧС электроэнергия Наводнение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие (ОНОВЛЯЕТСЯ)
21 июня 2020, 10:50
На Центральном рынке Кривого Рога произошел масштабный пожар
20 июня 2020, 12:30
Митинг под Черновицкой ОГА: протестуют рестораторы
19 июня 2020, 12:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »