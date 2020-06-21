Из-за непогоды без света в Украине остались почти 100 населенных пунктов

На Буковине из берегов вышла река Дерелуй, а на Ивано-Франковщине произошло два сдвига почвы

На Буковине из берегов вышла река Дерелуй, а на Ивано-Франковщине произошло два сдвига почвы

Фото: Галина Еремица Facebook

Из-за погоды почти 90 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения по состоянию на 7 утра 21 июня

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

По данным спасателей, из-за дождей и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач в 89 населенных пунктах в пяти областях:

Житомирской – 30

Волынской – 27

Черниговской – 18

Черновицкой – 7

Сумской – 7

Кроме того, накануне в результате сильных дождей и порывов ветра в пяти областях – Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой – в частности произошли заиления 10 дворов, 23 подвальных помещения и повреждены крыши двух зданий.

В Черновицкой области из берегов вышла река Дерелуй. В селе Большой Кучуров отсутствует транспортное сообщение, вода залила улицы села и подворья.

В Ивано-Франковской области на дорогах местного значения (Гринява-Голошино и Кохан-Перекрестное) произошли два оползня. Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС откачано 1,613 тысячи кубических метров воды. Всего к работам привлекалось 39 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении службы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится в Украине до 27 июня.