Из-за непогоды без света в Украине остались почти 100 населенных пунктов
Из-за погоды почти 90 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения по состоянию на 7 утра 21 июня
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
По данным спасателей, из-за дождей и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач в 89 населенных пунктах в пяти областях:
- Житомирской – 30
- Волынской – 27
- Черниговской – 18
- Черновицкой – 7
- Сумской – 7
Кроме того, накануне в результате сильных дождей и порывов ветра в пяти областях – Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой – в частности произошли заиления 10 дворов, 23 подвальных помещения и повреждены крыши двух зданий.
В Черновицкой области из берегов вышла река Дерелуй. В селе Большой Кучуров отсутствует транспортное сообщение, вода залила улицы села и подворья.
В Ивано-Франковской области на дорогах местного значения (Гринява-Голошино и Кохан-Перекрестное) произошли два оползня. Жертв и пострадавших нет.
Подразделениями ГСЧС откачано 1,613 тысячи кубических метров воды. Всего к работам привлекалось 39 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека личного состава и 10 единиц техники", – говорится в сообщении службы.
Напомним, по прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится в Украине до 27 июня.