"Укрзалізниця" відновлює роботу ще 14 електричок

З 15 червня відновлять рух приміських поїздів ще трьох напрямків

З 15 червня відновлять рух приміських поїздів ще трьох напрямків

Фото: flickr

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів. З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ, передає RegioNews.

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних і завантажених напрямках. Так, з 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Так, з 15 червня курсуватимуть такі електрички:

№6202 / 6008 Козятин – Фастів – Київ;

№7032 Фастів – Київ;

№6070 Тарасівка – Київ;

№6014 Фастів – Київ;

№6029 Київ – Фастів;

№6027 / 6213 Київ – Фастів – Козятин;

№6035 Київ – Фастів;

№6023 / 6211 Київ – Фастів – Козятин;

№6902 Київ – Ніжин;

№6915 Ніжин – Київ;

№6930 Київ – Ніжин;

№6929 Ніжин – Київ;

№6880 Київ – Яготин;

№6809 Яготин – Дарниця.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів дотримуватися дистанції, одягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.