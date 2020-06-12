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12 червня 2020, 11:04 5

"Укрзалізниця" відновлює роботу ще 14 електричок

12 червня 2020, 11:04 5
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З 15 червня відновлять рух приміських поїздів ще трьох напрямків
З 15 червня відновлять рух приміських поїздів ще трьох напрямків
Фото: flickr
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"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів. З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ, передає RegioNews.

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних і завантажених напрямках. Так, з 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Так, з 15 червня курсуватимуть такі електрички:

  • №6202 / 6008 Козятин – Фастів – Київ;
  • №7032 Фастів – Київ;
  • №6070 Тарасівка – Київ;
  • №6014 Фастів – Київ;
  • №6029 Київ – Фастів;
  • №6027 / 6213 Київ – Фастів – Козятин;
  • №6035 Київ – Фастів;
  • №6023 / 6211 Київ – Фастів – Козятин;
  • №6902 Київ – Ніжин;
  • №6915 Ніжин – Київ;
  • №6930 Київ – Ніжин;
  • №6929 Ніжин – Київ;
  • №6880 Київ – Яготин;
  • №6809 Яготин – Дарниця.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів дотримуватися дистанції, одягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.

Укрзализныця електричка Україна транспорт поїзд
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