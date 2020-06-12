"Укрзалізниця" відновлює роботу ще 14 електричок
"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів. З 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.
Про це повідомляє прес-служба УЗ, передає RegioNews.
"Укрзалізниця" продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних і завантажених напрямках. Так, з 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.
Так, з 15 червня курсуватимуть такі електрички:
- №6202 / 6008 Козятин – Фастів – Київ;
- №7032 Фастів – Київ;
- №6070 Тарасівка – Київ;
- №6014 Фастів – Київ;
- №6029 Київ – Фастів;
- №6027 / 6213 Київ – Фастів – Козятин;
- №6035 Київ – Фастів;
- №6023 / 6211 Київ – Фастів – Козятин;
- №6902 Київ – Ніжин;
- №6915 Ніжин – Київ;
- №6930 Київ – Ніжин;
- №6929 Ніжин – Київ;
- №6880 Київ – Яготин;
- №6809 Яготин – Дарниця.
В "Укрзалізниці" закликали пасажирів дотримуватися дистанції, одягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби - залишатися вдома.
Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'зв'яжуть бути в масках.