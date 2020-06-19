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Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу понад 900 нових випадків
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19 червня 2020, 09:51 13

Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу понад 900 нових випадків

19 червня 2020, 09:51 13
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За добу 19 хворих померли
За добу 19 хворих померли
Фото: pixabay.com
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В Україні на 19 червня зафіксовано вже 34 984 хворих, за останню добу виявили 921 інфікованого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні одужали 16 033, а 985 померли.

Всього захворювання підтверджено у 2570 дітей і 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 людей, підключення до апарату ШВЛ - 343 пацієнта. 25217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед видужавших 3548 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 у Львівській - 142 і Рівненській областях - 121.

У Києві захворіли 92 людини, в Чернівецькій області - 76. Чернівецька область залишається рекордсменом за кількістю хворих - 4211. На другому місці знаходиться Київ, де коронавірус підтвердили у 4176 осіб.

У Закарпатській області підтвердили 78 нових випадків, на Волині - 63, у Тернопільській області - 63.

Жодного нового випадку зараження не підтвердили в Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. - 1596 (990 одужали)
  • Волинська обл. - 1673 (548 одужали)
  • Дніпропетровська обл. - 1021 (758 одужали)
  • Донецька обл. - 350 (142 одужали)
  • Житомирська обл. - 1201 (609 одужали)
  • Закарпатська обл. - 1960 (833 одужали)
  • Запорізька обл. - 547 (385 одужали)
  • Івано-Франківська обл. - 1940 (1064 одужали)
  • Київ р. - 4176 (1332 одужали)
  • Київська обл. - 2142 (994 одужали)
  • Кіровоградська обл. - 604 (502 одужали)
  • Луганська обл. - 71 (52 одужали)
  • Львівська обл. - 3540 (663 одужали)
  • Миколаївська обл. - 338 (264 одужали)
  • Одеська обл. - 1200 (510 одужали)
  • Полтавська обл. - 289 (262 одужали)
  • Рівненська обл. - 2693 (1467 одужали)
  • Сумська обл. - 246 (178 одужали)
  • Тернопільська обл. - 1605 (1050 одужали)
  • Харківська обл. - 1744 (812 одужали)
  • Херсонська обл. - 185 (174 одужали)
  • Хмельницька обл. - 608 (474 одужали)
  • Черкаська обл. - 585 (388 одужали)
  • Чернівецька обл. - 4211 (1470 одужали)
  • Чернігівська обл. - 459 (112 одужали).

За даними ЦОЗ, всього в Україні проведено досліджень: методом ПЛР - 542247, методом ІФА - 115494.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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