Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу понад 900 нових випадків

За добу 19 хворих померли

За добу 19 хворих померли

Фото: pixabay.com

В Україні на 19 червня зафіксовано вже 34 984 хворих, за останню добу виявили 921 інфікованого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні одужали 16 033, а 985 померли.

Всього захворювання підтверджено у 2570 дітей і 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 людей, підключення до апарату ШВЛ - 343 пацієнта. 25217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед видужавших 3548 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 у Львівській - 142 і Рівненській областях - 121.

У Києві захворіли 92 людини, в Чернівецькій області - 76. Чернівецька область залишається рекордсменом за кількістю хворих - 4211. На другому місці знаходиться Київ, де коронавірус підтвердили у 4176 осіб.

У Закарпатській області підтвердили 78 нових випадків, на Волині - 63, у Тернопільській області - 63.

Жодного нового випадку зараження не підтвердили в Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. - 1596 (990 одужали)

Волинська обл. - 1673 (548 одужали)

Дніпропетровська обл. - 1021 (758 одужали)

Донецька обл. - 350 (142 одужали)

Житомирська обл. - 1201 (609 одужали)

Закарпатська обл. - 1960 (833 одужали)

Запорізька обл. - 547 (385 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1940 (1064 одужали)

Київ р. - 4176 (1332 одужали)

Київська обл. - 2142 (994 одужали)

Кіровоградська обл. - 604 (502 одужали)

Луганська обл. - 71 (52 одужали)

Львівська обл. - 3540 (663 одужали)

Миколаївська обл. - 338 (264 одужали)

Одеська обл. - 1200 (510 одужали)

Полтавська обл. - 289 (262 одужали)

Рівненська обл. - 2693 (1467 одужали)

Сумська обл. - 246 (178 одужали)

Тернопільська обл. - 1605 (1050 одужали)

Харківська обл. - 1744 (812 одужали)

Херсонська обл. - 185 (174 одужали)

Хмельницька обл. - 608 (474 одужали)

Черкаська обл. - 585 (388 одужали)

Чернівецька обл. - 4211 (1470 одужали)

Чернігівська обл. - 459 (112 одужали).

За даними ЦОЗ, всього в Україні проведено досліджень: методом ПЛР - 542247, методом ІФА - 115494.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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