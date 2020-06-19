Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу понад 900 нових випадків
В Україні на 19 червня зафіксовано вже 34 984 хворих, за останню добу виявили 921 інфікованого.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні одужали 16 033, а 985 померли.
Всього захворювання підтверджено у 2570 дітей і 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 людей, підключення до апарату ШВЛ - 343 пацієнта. 25217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед видужавших 3548 медпрацівників.
Найбільше нових випадків COVID-19 у Львівській - 142 і Рівненській областях - 121.
У Києві захворіли 92 людини, в Чернівецькій області - 76. Чернівецька область залишається рекордсменом за кількістю хворих - 4211. На другому місці знаходиться Київ, де коронавірус підтвердили у 4176 осіб.
У Закарпатській області підтвердили 78 нових випадків, на Волині - 63, у Тернопільській області - 63.
Жодного нового випадку зараження не підтвердили в Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл. - 1596 (990 одужали)
- Волинська обл. - 1673 (548 одужали)
- Дніпропетровська обл. - 1021 (758 одужали)
- Донецька обл. - 350 (142 одужали)
- Житомирська обл. - 1201 (609 одужали)
- Закарпатська обл. - 1960 (833 одужали)
- Запорізька обл. - 547 (385 одужали)
- Івано-Франківська обл. - 1940 (1064 одужали)
- Київ р. - 4176 (1332 одужали)
- Київська обл. - 2142 (994 одужали)
- Кіровоградська обл. - 604 (502 одужали)
- Луганська обл. - 71 (52 одужали)
- Львівська обл. - 3540 (663 одужали)
- Миколаївська обл. - 338 (264 одужали)
- Одеська обл. - 1200 (510 одужали)
- Полтавська обл. - 289 (262 одужали)
- Рівненська обл. - 2693 (1467 одужали)
- Сумська обл. - 246 (178 одужали)
- Тернопільська обл. - 1605 (1050 одужали)
- Харківська обл. - 1744 (812 одужали)
- Херсонська обл. - 185 (174 одужали)
- Хмельницька обл. - 608 (474 одужали)
- Черкаська обл. - 585 (388 одужали)
- Чернівецька обл. - 4211 (1470 одужали)
- Чернігівська обл. - 459 (112 одужали).
За даними ЦОЗ, всього в Україні проведено досліджень: методом ПЛР - 542247, методом ІФА - 115494.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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