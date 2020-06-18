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18 червня 2020, 19:21 9

Туреччина прийматиме українських туристів з 1 липня

18 червня 2020, 19:21 9
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Подорожувати можна буде без тестування на COVID-19 та самоізоляції
Подорожувати можна буде без тестування на COVID-19 та самоізоляції
Фото:hotels24
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Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів за єдиної умови - дотримання антикоронавірусних заходів під час авіаперевезень.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, пише RegioNews.

Анкара готова відкрити кордони для українських громадян", - заявив посол Туреччини Ягмура Гюльдере після зустрічі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм

Низка авіакомпаній, зокрема Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose, вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з 1 липня.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднило перелік країн "червоної зони", після прибуття з яких українці повинні проходити обов`язкову самоізоляцію.

Україна авіарейси Туреччина літак туристи самоізоляція тести
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