Туреччина прийматиме українських туристів з 1 липня

Подорожувати можна буде без тестування на COVID-19 та самоізоляції

Подорожувати можна буде без тестування на COVID-19 та самоізоляції

Фото:hotels24

Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів за єдиної умови - дотримання антикоронавірусних заходів під час авіаперевезень.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, пише RegioNews.

Анкара готова відкрити кордони для українських громадян", - заявив посол Туреччини Ягмура Гюльдере після зустрічі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм

Низка авіакомпаній, зокрема Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose, вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з 1 липня.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднило перелік країн "червоної зони", після прибуття з яких українці повинні проходити обов`язкову самоізоляцію.