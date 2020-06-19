"Укрзализныця" возобновит движение еще полсотни электричек

Возобновление курсирование пригородных поездов состоится 23 июня

Возобновление курсирование пригородных поездов состоится 23 июня

Фото: Центр транспортных стратегий

"Укрзализныця" продолжает возобновлять движение пригородных поездов. С 23 июня начнут курсировать еще 50 электричек.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет RegioNews.

Cо вторника начнут курсирование еще 27, а со среды - еще 23 пригородных поезда по филиалу "Южная железная дорога".

Всего на сегодняшний день в Украине курсируют 533 пригородных поезда.

Напомним, с 15 июня начали курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений.