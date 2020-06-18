На Закарпатті посилили карантин
В області погіршилася епідеміологічна ситуація із захворюваністю на коронавірус
В області погіршилася епідеміологічна ситуація із захворюваністю на коронавірус
Рішення про посилення карантину ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Про це повідомили у Закарпатській ОДА, пише RegioNews.
Зокрема заборонено:
- організацію і проведення весіль за участю понад 10 людей;
- проведення поминок і ритуальних заходів з поховання померлих за участю більше ніж 10 людей у приміщеннях та 20 людей на відкритому повітрі;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів і проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників понад 20 людей;
- роботу закладів дошкільної освіти;
- роботу басейнів, спа-зон і розважальних закладів;
- роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;
- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.
- проведення масових культурно-розважальних заходів, в яких запланована участь більше ніж 20 людей.
Щойно завершилося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Четвер, 18 червня 2020 р.
Нагадаємо, у Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нові випадки зараження, п’ять людей померли і 27 одужали, нині хворіє 1059 осіб.
В Україні минулої доби виявили рекордні 829 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 18 червня виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.
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