На Закарпатті посилили карантин

В області погіршилася епідеміологічна ситуація із захворюваністю на коронавірус

В області погіршилася епідеміологічна ситуація із захворюваністю на коронавірус

Фото з відкритих джерел

Рішення про посилення карантину ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Закарпатській ОДА, пише RegioNews.

Зокрема заборонено:

організацію і проведення весіль за участю понад 10 людей;

проведення поминок і ритуальних заходів з поховання померлих за участю більше ніж 10 людей у приміщеннях та 20 людей на відкритому повітрі;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів і проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників понад 20 людей;

роботу закладів дошкільної освіти;

роботу басейнів, спа-зон і розважальних закладів;

роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях;

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

проведення масових культурно-розважальних заходів, в яких запланована участь більше ніж 20 людей.

Щойно завершилося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних... Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Четвер, 18 червня 2020 р.

Нагадаємо, у Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нові випадки зараження, п’ять людей померли і 27 одужали, нині хворіє 1059 осіб.

В Україні минулої доби виявили рекордні 829 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 18 червня виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.