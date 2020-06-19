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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 11:45 4

Степанов заявил, что проходить медосмотры во время карантина необязательно

19 июня 2020, 11:45 4
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Инициатива направлена ​​на снижение риска заражения и передачи COVID-19
Инициатива направлена ​​на снижение риска заражения и передачи COVID-19
Фото: flickr
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На время действия карантина в Украине приостановлена ​​норма, требующая прохождения медосмотров по профессиональным признакам.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, во время действия карантина была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра.

Он добавил, что это будет касаться определенных категорий работников, и сделано для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи коронавирусной инфекции.

На сегодня в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена​​", - сказал министр.

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Напомним, в Украине 19 июня зафиксировано 34 984 больных коронавирусом, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.

Министерство здравоохранения инициирует усиление контроля за соблюдением карантинных мероприятий из-за резкого роста количества больных COVID-19 в Украине.

карантин медицина Минздрав Максим Степанов
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