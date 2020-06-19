Степанов заявил, что проходить медосмотры во время карантина необязательно
На время действия карантина в Украине приостановлена норма, требующая прохождения медосмотров по профессиональным признакам.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, во время действия карантина была приостановлена норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра.
Он добавил, что это будет касаться определенных категорий работников, и сделано для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи коронавирусной инфекции.
На сегодня в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", - сказал министр.
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Напомним, в Украине 19 июня зафиксировано 34 984 больных коронавирусом, за последние сутки обнаружили 921 инфицированного.
Министерство здравоохранения инициирует усиление контроля за соблюдением карантинных мероприятий из-за резкого роста количества больных COVID-19 в Украине.