В Украине введут индексацию алиментов
Предполагается возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.
Об этом пишет RegioNews.
Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". За проект проголосовали 246 нардепов.
Отметим, что норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет.
В 2016 году ее закрепили также и в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".
Однако в настоящее время данная норма не имеет механизма реализации.
Отсутствие механизма ее реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке", - отмечают в парламенте.
Напомним, сегодня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о всеукраинском референдуме.