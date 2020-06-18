В Украине введут индексацию алиментов

Рада одобрила соответствующий законопроект

Рада одобрила соответствующий законопроект

Фото: Баланс

Предполагается возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Об этом пишет RegioNews.

Законопроект предлагает изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". За проект проголосовали 246 нардепов.

Отметим, что норма об индексации алиментов в твердой денежной сумме закреплена в статье 184 Семейного кодекса уже более 14 лет.

В 2016 году ее закрепили также и в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме".

Однако в настоящее время данная норма не имеет механизма реализации.

Отсутствие механизма ее реализации в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что вопрос о проведении индексации алиментов можно решить исключительно в судебном порядке", - отмечают в парламенте.

Напомним, сегодня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о всеукраинском референдуме.