Міносвіти назвало мінімальні ціни контрактного навчання в 2020 році

Мінімальна собівартість навчання на контракті в 2020 році коливається між 6 і 39 тисячами гривень залежно від вишу і спеціальності

Мінімальна собівартість навчання на контракті в 2020 році коливається між 6 і 39 тисячами гривень залежно від вишу і спеціальності

фото: konkurent.in.ua

Оплачувати послуги вишу за новими розцінками будуть тільки першокурсники, а ті, хто вже навчається, будуть платити за старими тарифами.

Такі дані повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, пише RegioNews. В 2020 році мінімальна ціна навчання на контракті не може бути менше, ніж 60% від фінансування, яке держава виділяє в перерахунку на одного студента-бюджетника в конкретному університеті. Це стосується тільки 38 найбільш популярних спеціальностей і почне діяти для студентів, які будуть надходити в 2020 році, і не вплине на тих, хто вже навчається. Власне, навіть серед майбутніх першокурсників нововведення торкнеться максимум 16% нинішнього набору", – пояснили в прес-службі. У міністерстві розповіли, що мінімальна вартість навчання (індикативна собівартість) враховує доходи людей і не може бути вище трьох середніх зарплат в області. Введення індикативної собівартості викликано тим, що ціна за навчання на контракті не відповідає фактичним витратам, які несе заклад, тому страждають якість та умови навчання. Запровадження мінімальної ціни контрактного навчання дозволить привести плату за навчання у відповідність з фактичними витратами та підвищити оплату праці викладачів", – заявляють в міністерстві. Серед спеціальностей, на які поширюється нововведення - право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій і деякі спеціальності сфери охорони здоров'я, зокрема, стоматологія, фармація, педіатрія тощо. Нагадаємо, раніше Міносвіти заявило про те, що про те, що скасування ЗНО є неприпустимою.

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