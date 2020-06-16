Мінфін роз'яснив, як батькам повернути гроші за пробне ЗНО

За участь у пробному ЗНО платили по 145 гривень за кожен предмет

За участь у пробному ЗНО платили по 145 гривень за кожен предмет

pixabay.com

Міністерство фінансів виплатить батькам учнів близько 52 млн гривень. Це гроші, які були витрачені за участь у пробному ЗНО, яке згодом скасували.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Урядовий портал.

Так, в Мінфіні розробили механізм повернення коштів через регіональні центри оцінювання якості освіти. Близько 52 млн гривень буде найближчим часом перераховано на рахунки регіональних відділень Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Незважаючи на те, що 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, уряд прийняв рішення повернути гроші учасникам пробного тестування в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб отримати кошти, необхідно буде звернутися у регіональне відділення УЦОЯО з заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

Як відзначили в Мінфіні, в найближчу середу цей механізм повинен бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

У той же час, в Міністерстві освіти України говорять про те, що основну сесію ЗНО можуть перенести на серпень через коронавіруса. Також розглядається варіант проведення в режимі онлайн.

Нагадаємо, напередодні стартувало пробне ЗНО в онлайн-форматі. Однак, з-за великої кількості абітурієнтів, сайт для пробного ЗНО працює з перебоями.

Раніше стало відомо, що з-за епідемії коронавіруса Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО в стандартному форматі, яке планувалося на 15 і 17 червня.