Скасування ЗНО є неприпустимим – Міносвіти

Міністерство готується до проведення основної сесії ЗНО 25 червня - 17 липня

Міністерство готується до проведення основної сесії ЗНО 25 червня - 17 липня

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Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустиме й може створити корупційні ризики під час вступу до вишів.

Про це йдеться у відповідній заяві Міносвіти, пише RegioNews.

МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації. Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики", - йдеться в заяві Міністерства освіти і науки.

Зокрема, під час ЗНО відбуватиметься контроль за дотриманням рекомендацій щодо допуску до тестування (температура тіла не вище ніж 37,2 градуса, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора).

Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше ніж 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок), діятимуть заходи, щоб уникнути скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією), відбуватиметься супровід медиків і Нацполіції, залучать інструкторів не з груп ризику.

Водночас Міністерство охорони здоров'я готує параметри, яким має відповідати епідситуація для безпечного проведення ЗНО. Ці показники повинні затвердити на Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, сьогодні стартувало пробне ЗНО в онлайн-форматі. Однак, через велику кількість абітурієнтів, сайт для пробного ЗНО працює з перебоями.