Скасування ЗНО: з ОРДЛО прибувають студенти, які не знали про це

Пробні ЗНО можна буде пройти онлайн

Пробні ЗНО можна буде пройти онлайн

Фото: з відкритих джерел

На підконтрольну Україні територію з ОРДЛО приїхали абітурієнти, які не знали про скасування пробного Зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом. Станом на 10:00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянина, серед яких 34 абітурієнта", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, пройти пробне зовнішнє оцінювання можна не виходячи з дому. В Українському центрі оцінювання якості освіти просять учасників не приходити в раніше визначені пункти проведення ЗНО.

"Немає сумнівів в тому, що пункти проведення пробного ЗНО були б безпечними для учасників тестування і педагогів. З огляду на сформовану ситуацію, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома", - повідомили в Центрі.

Що для цього потрібно:

15 червня в 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури.

виконати завдання тестового зошита;

до 19 червня внести свої відповіді до сервісу з визначення результатів;

отримати свій результат з тестування.

17 червня в 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який обраний для проходження пробного ЗНО.

протягом двох днів виконати завдання тестового зошита;

до 19 червня внести свої відповіді в сервіс з визначення результатів;

отримати свій результат тестування.

"Під час роботи з тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових рамок і не відволікатися. Сервіс з визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня", - зазначили в Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін скасував пробне ЗНО. Також освітній омбудсмен заявив, що є ризик повної відміни ЗНО, що може обернутися новою корупцією і хабарами в освітній сфері.