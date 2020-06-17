Скасування ЗНО: Зеленський вніс законопроект у Раду
Скасування обов'язкового ЗНО президент пояснює заходами по боротьбі з коронавірусом
Скасування обов'язкового ЗНО президент пояснює заходами по боротьбі з коронавірусом
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3669 про скасування зовнішнього незалежного оцінювання в 2019/2020 навчальному році.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.
Законопроект визначений президентом як невідкладний.
Документом пропонується звільнити у 2020 році випускників шкіл від обов'язкової державної підсумкової атестації.
У тексті документа говориться, що школярі зможуть пройти ЗНО за власним бажанням.
Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.
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