Скасування ЗНО: Зеленський вніс законопроект у Раду

Скасування обов'язкового ЗНО президент пояснює заходами по боротьбі з коронавірусом

Скасування обов'язкового ЗНО президент пояснює заходами по боротьбі з коронавірусом

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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3669 про скасування зовнішнього незалежного оцінювання в 2019/2020 навчальному році.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.

Законопроект визначений президентом як невідкладний.

Документом пропонується звільнити у 2020 році випускників шкіл від обов'язкової державної підсумкової атестації.

У тексті документа говориться, що школярі зможуть пройти ЗНО за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.