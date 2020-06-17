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17 червня 2020, 14:26 13

Скасування ЗНО: Зеленський вніс законопроект у Раду

17 червня 2020, 14:26 13
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Скасування обов'язкового ЗНО президент пояснює заходами по боротьбі з коронавірусом
Скасування обов'язкового ЗНО президент пояснює заходами по боротьбі з коронавірусом
Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №3669 про скасування зовнішнього незалежного оцінювання в 2019/2020 навчальному році.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.

Законопроект визначений президентом як невідкладний.

Документом пропонується звільнити у 2020 році випускників шкіл від обов'язкової державної підсумкової атестації.

У тексті документа говориться, що школярі зможуть пройти ЗНО за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.

Володимир Зеленський президент студент Міносвіти ЗНО
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