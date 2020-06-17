Минобразования назвало минимальные цены контрактного обучения в 2020 году

Минимальная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен зависимо от вуза и специальности

Минимальная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен зависимо от вуза и специальности

фото: konkurent.in.ua

Оплачивать услуги вуза по новым расценкам будут только первокурсники, а те, кто уже учится, будут платить по старым тарифам.

Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, пишет RegioNews. В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", – объяснили в пресс-службе. В министерстве рассказали, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат в области. Введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей", – заявляют в министерстве. Cреди специальностей, на которые распространяется нововведение - право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности, стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное. Напомним, ранее Минобразования заявило отом, что отмена ВНО является недопустимой.

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