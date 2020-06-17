16:15  17 июня
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией
15:53  17 июня
Шмыгаль поручил провести аудит расходов фонда борьбы с COVID-19
17:04  17 июня
Правительство одобрило порядок возврата средств за отмену пробного ВНО
UA | RU
UA | RU
17 июня 2020, 20:08 4

Минобразования назвало минимальные цены контрактного обучения в 2020 году

17 июня 2020, 20:08 4
Читайте також українською мовою
Минимальная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен зависимо от вуза и специальности
Минимальная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен зависимо от вуза и специальности
фото: konkurent.in.ua
Читайте також
українською мовою

Оплачивать услуги вуза по новым расценкам будут только первокурсники, а те, кто уже учится, будут платить по старым тарифам.

Такие данные сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, пишет RegioNews.

В 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете. Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", – объяснили в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат в области.

Введение индикативной себестоимости вызвано тем, что цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение, поэтому страдают качество и условия обучения. Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей", – заявляют в министерстве.

Cреди специальностей, на которые распространяется нововведение - право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности, стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

Напомним, ранее Минобразования заявило отом, что отмена ВНО является недопустимой.

цены Минобразования вуз специальность контракт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Отмена ВНО: Зеленский внес законопроект в Раду
17 июня 2020, 14:26
Минфин разъяснил, как родителям вернуть деньги за пробное ВНО
16 июня 2020, 10:41
Отмена ВНО: из ОРДЛО прибывают студенты, которые не знали об этом
13 июня 2020, 15:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Все публикации »
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Елена Монова
Все блоги »