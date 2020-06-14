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Зведення ООС: на Донбасі зафіксували сім обстрілів
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14 червня 2020, 18:30 7

Зведення ООС: на Донбасі зафіксували сім обстрілів

14 червня 2020, 18:30 7
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Протягом доби втрат серед українських військових немає
Протягом доби втрат серед українських військових немає
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Упродовж 14 червня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та два рази поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинув один український військовий, ще двох поранено.

Донбас ООС РФ терористи військові обстріли армія Донецька область Луганська область
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