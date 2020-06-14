Зведення ООС: на Донбасі зафіксували сім обстрілів

Протягом доби втрат серед українських військових немає

Протягом доби втрат серед українських військових немає

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також ворог обстріляв наших захисників біля Оріхового та два рази поруч Хутора Вільного з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети по оборонцях Авдіївки.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі загинув один український військовий, ще двох поранено.