В зоні ООС загинув український військовий

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

Минулої доби у штабі ООС зафіксували 15 обстрілів, підчас яких загинув український військовий, ще двох поранено.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік наших позицій пів сотні снарядів. Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч з будинками цивільних мешканців.

Тричі впродовж доби, агресор вів вогонь по оборонцях Кримського застосувавши при цьому міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Аналогічну зброю російські найманці задіяли на підступах до Попасної.

Також з мінометів калібру 120 мм ворог відкривав вогонь біля Троїцького та Новозванівки, а по оборонцям Пищевика – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Катеринівка противник для обстрілів застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" опорні пункти українських оборонців неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі бойовики вже тиждень блокують мобільний зв'язок