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14 червня 2020, 10:03 10

В зоні ООС загинув український військовий

14 червня 2020, 10:03 10
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Ще двоє військовослужбовців отримали поранення
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Минулої доби у штабі ООС зафіксували 15 обстрілів, підчас яких загинув український військовий, ще двох поранено.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік наших позицій пів сотні снарядів. Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч з будинками цивільних мешканців.

Тричі впродовж доби, агресор вів вогонь по оборонцях Кримського застосувавши при цьому міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Аналогічну зброю російські найманці задіяли на підступах до Попасної.

Також з мінометів калібру 120 мм ворог відкривав вогонь біля Троїцького та Новозванівки, а по оборонцям Пищевика – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Катеринівка противник для обстрілів застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" опорні пункти українських оборонців неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.

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